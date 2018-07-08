Путин отметил вклад студенческих стройотрядов в решение общенациональных задач

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийской студенческой стройки "Север", отметив вклад движения студенческих стройотрядов в укрепление экономического потенциала государства и решение общенациональных задач. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия на Чаяндинском месторождении Всероссийской студенческой стройки "Север". С удовлетворением отмечу, что за многие годы своего существования движение студенческих стройотрядов внесло достойный вклад в укрепление экономического потенциала страны, в решение ключевых общенациональных задач", - говорится в сообщении.

По мнению президента, важным является то, что эти традиции продолжаются и обогащаются новыми победами. "Подтверждением этому служит активное, деятельное участие молодежи в строительстве магистрального газопровода "Сила Сибири", - отметил Путин.

Российский лидер также выразил уверенность, что участники с пользой проведут трудовую смену, приобретут опыт, проверят на прочность свой характер, а также встретят новых друзей и единомышленников.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение является базовым для создания Якутского центра газодобычи в рамках Восточной газовой программы. Оно служит одним из основных источников газа для магистрального газопровода "Сила Сибири".