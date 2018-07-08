Патриарх Кирилл назвал любовь самым возвышенным и великим чувством

МУРОМ /Владимирская область/, 8 июля. /ТАСС/. Любовь является основополагающим чувством, которое позволяет человеку становиться лучше, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицком соборе Мурома в День семьи, любви и верности.

"Любовь есть самое возвышенное и самое великое чувство. Это особая реальность и особое состояние человеческой души. Если нет любви - нет жизни, человеческих отношений и продолжения рода человеческого. Любовь является творческим началом и особой силой, подвигающей людей к тому, чтобы становиться лучше. От нравственного состояния человека зависит способность любить", - подчеркнул он.

Предстоятель Русской Православной церкви считает, что современная культура зачастую разрушает способность людей любить друг друга. "Если посмотреть на сегодняшние произведения массовой культуры, нет ни одного фильма без любви. Но разве хоть один фильм эту способность в нас развивает? Он развивает чувство похоти, нашу способность хитрить. Кажется, любовь вот она, здесь, но если в какой-то момент появляется другой предмет любви, то почему эту любовь не предать и не отказаться от нее", - сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что осознанная и прочувствованная любовь позволит сократить количество разводов и абортов. "Будут крепкие семьи, будет сильный народ и сильная страна. Любовь там, где есть стремление человека не творить зло", - отметил патриарх Московский и всея Руси.

По окончании богослужения предстоятель РПЦ вручил Патриаршие знаки материнства десяти многодетным семьям мирян и священнослужителей Муромской, Владимирской и Александровской епархий, а пять пар получили благословение на вступление в брак у мощей святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Патриарх пожелал молодым парам долгой совместной жизни и вручил на память иконы с ликами святых покровителей семьи.

Собор в Муроме

Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Муроме должен стать новым духовным центром города, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе церемонии освящения закладного камня на месте строительства.

"Кафедральные соборы всегда были в центре города, но сейчас построить в центре старинного города кафедральный собор невозможно. Но строительство собора вне центра должно побуждать городские власти таким образом обустраивать пространство вокруг собора, чтобы это стало новым культурным и духовным центром города", - сказал он.

Богородице-Рождественский собор был построен в XIII веке. После революции он был разграблен, часть древнейших икон и утвари передана в местный краеведческий музей, равно как и мощи Петра и Февронии. В 1924 году собор был закрыт, а десять лет спустя его передали военному ведомству.

В апреле 2018 года епископом Муромским Нилом и местными властями был подписан договор о передаче земельного участка на Карачаровском шоссе под строительство кафедрального собора в честь Рождества Божией Матери. Собор площадью 1 тыс. 900 кв. м будет рассчитан на 1 тыс. человек. Кроме него на участке площадью 1,2 га разместятся колокольня, церковный дом, ограда с башнями и вратами, водосвятная часовня.