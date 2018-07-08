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В селе Путилово Ленинградской области открыли храм XVIII века после восстановления

Общество
8 июля, 14:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, июля. /ТАСС

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел освящение храма

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Храм Тихвинской иконы Божией Матери, построенный в XVIII веке и почти разрушенный в XX веке, возрожден в селе Путилово Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства. В воскресенье митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел освящение храма, открывшегося для прихожан после 80-летнего перерыва.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, церемония освящения прошла при участии губернатора региона Александра Дрозденко, который отметил, что "в восстановление храма вложен огромный труд, привлечены средства благотворителей, федерального и областного бюджетов".

В пресс-службе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ рассказали, что из федерального бюджета на ремонтно-реставрационные работы этого объекта было направлено более 90 млн рублей. В храме выполнена чистка кирпичной кладки, оштукатурены стены, своды, колонны, воссозданы полы из мрамора, наружные подоконники из натурального камня. Здание подключено к электричеству, отоплению, оборудовано системой кондиционирования и пожарной безопасности. В прицерковном саду вымощены дорожки, по периметру выполнена отмостка.

"До 2011 года храм представлял собой полуразрушенное строение без крыши, полов, окон, дверей, какой-либо инженерной инфраструктуры. Семь лет назад было принято решение о его возрождении, создан попечительский фонд. В 2014 году храм получил статус памятника культурного наследия федерального значения. Церковь представляет собой образец деревенского классицизма, а прицерковный сад - редкий пример садово-паркового искусства первой трети XIX века", - отметили в пресс-службе Северо-Западной дирекции.

Первая деревянная церковь на этом месте была построена 300 лет назад - в 1718 году, затем она сгорела, и строительство храма возобновлялось еще дважды. Нынешняя каменная церковь была заложена в 1784 году. В 1938 году она была закрыта, долгие годы здание не использовалось и разрушалось. Реставрационные работы начались в 2013 году.

Возрожденный храм входит в Тихвинскую епархию Русской православной церкви.

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