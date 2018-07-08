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Генподрядчик обещает за неделю устранить недочеты в перинатальном центре Петрозаводска

Общество
8 июля, 16:10 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 8, июля. /ТАСС

По словам министра здравоохранения Карелии Марины Швец, в ходе предварительной приемки помещений комиссия выявила около двух тысяч недостатков

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ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Компания "РТ-Соцстрой" - генподрядчик по строительству перинатального центра в Петрозаводске - обещает в течение недели устранить выявленные в ходе предварительной приемки недочеты. Об этом в воскресенье сообщил начальник управления проектами ООО "РТ-Соцстрой" Иван Новичков.

Строительство перинатального центр началось в столице Карелии в 2014 году. Изначально планировалось открыть его осенью 2016 года, но сроки несколько раз переносились. В воскресенье ход работ проинспектировал первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

"Еще неделя осталась и мы будем полностью готовы представить перинатальный центр со всем устраненными недостатками", - сказал Новичков в ответ на вопрос Аверьянова о сроках устранения недочетов.

По словам главврача Евгения Тучина, основные строительные работы на объекте завершены, в ходе предварительной приемки помещений комиссией были выявлены различные замечания, их устраняют. По словам министра здравоохранения Карелии Марины Швец, всего комиссия выявила около двух тысяч различных недочетов. Ориентировочно, уточнила она, учреждение начнет работу в сентябре.

Аверьянов сообщил, что строительство перинатального центра будет обсуждаться в конце июля на очередном заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики. Ее возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Объект находится в высокой степени готовности. Самое главное, что параллельно идет завершение строительства объекта и наладка оборудования", - отметил Аверьянов.

Перинатальный центр рассчитан на 130 коек, в нем будут работать отделение патологии беременных, родовое, неонатальное и гинекологическое отделения. Здесь также будут консультировать рожениц и прогнозировать возможную патологию до наступления беременности. Стройка ведется в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров, стоимость объекта оценивается в 2,5 млрд рублей. Заказчиком объекта является государственная корпорация "Ростех", генподрядчиком - ООО "РТ-Соцстрой".

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Аверьянов, Юрий Тимофеевич Патрушев, Николай Платонович
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