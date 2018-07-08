Спорткомплекс с бассейном и катком построят в президентском кадетском училище в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Спорткомплекс с бассейном и крытым ледовым катком построят к ноябрю в Петрозаводском президентском кадетском училище, а в августе будет сдан еще один спальный корпус, сообщил в воскресенье начальник училища Андрей Макаревич.

"Спорткомплекс с бассейном и ледовым катком должен быть запущен в ноябре 2018 года, сдача спального корпуса на 120 мест - 25 августа. Еще три спальных корпуса и стадион [запланированы] на 2019 год", - сказал Макаревич первому заместителю секретаря Совета безопасности РФ Юрию Аверьянову, который в Петрозаводске оценил ход работ по строительству второй очереди училища.

Макаревич сказал, что в этом году в училище отберут 120 воспитанников из пятых классов. Ребята проходят конкурсные вступительные испытания для определения уровня физической подготовленности, психологической готовности к обучению, а также уровня освоения общеобразовательных предметов. "Конкурс - на уровне прежнего года, 1,7-1,8 человека на одно место", - уточнил ТАСС начальник учебного заведения.

Петрозаводское президентское кадетское училище открылось в столице Карелии 1 сентября 2017 года. В училище построены учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, три спальных корпуса на 120 мест каждый, крытый спортивный комплекс. Первый набор составил 360 человек.