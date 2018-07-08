Толстой: целая эпоха в литературе ушла вместе с писателем Ганичевым

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Целая эпоха в русской литературе ушла вместе с писателем и журналистом Валерием Ганичевым. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье высказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Ранее в Союзе писателей РФ сообщили, что Ганичев скончался на 85-м году жизни.

"Валерий Николаевич - целая эпоха для русской литературы, для Союза писателей России, который он возглавлял много лет", - сказал Толстой. Советник президента напомнил, что Ганичев был близок с прославленными классиками - Валентином Распутиным, Василием Беловым и другими.

"Ганичев был человеком, который прожил достойную жизнь, конечно, это большая утрата, - подчеркнул Толстой. - Очень сочувствую его близким - дочери Марине, внукам".

Ганичев известен своими романами "Адмирал Ушаков", "Росс непобедимый". В 1978 - 1980 годах он был главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман-газета" (1981 - 2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 года). Был председателем правления Союза писателей России (1994 - 2018).

Как сообщил секретариат правления Союза писателей России, о месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.