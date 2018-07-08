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Минкавказ предлагает укрепить дорожную инфраструктуру Приэльбрусья для защиты от паводков

Общество
8 июля, 20:39 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 8, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что после обильных дождей река подмыла несколько участков единственной автодороги, ведущей к Эльбрусу

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НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Комплекс мер по укреплению дорожной инфраструктуры необходим в районе всесезонного курорта "Эльбрус", где в четверг после обильных дождей река подмыла более десятка участков единственной автодороги, ведущей к высшей точке Европы. Такое мнение высказал в воскресенье министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, который находится с рабочей поездкой в республике и ознакомился с ситуацией в зоне ЧП, сообщает пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР).

"Мы с вами сейчас проехали по федеральной дороге, ведущей к курорту Эльбрус, где находится большое количество туристов, которые чувствуют себя в полной безопасности. Мы увидели, что в результате оперативной работы штаба, который возглавил Юрий Александрович (Коков, глава Кабардино-Балкарии - прим. ТАСС), удалось минимизировать последствия чрезвычайной ситуации. Наша с вами задача - обеспечить жизнедеятельность района. Для ликвидации последствий и предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем необходимы комплексные меры по усилению инфраструктуры, укреплению защитных и подпорных сооружений и мы ставим перед собой задачу обеспечить комплексное решение подобных вопросов", - цитирует министра пресс-служба.

В результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан 5 июля в Кабардино-Балкарии произошло подтопление участков федеральной автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км. По данным правительства республики, были частично разрушены или подтоплены 12 участков дороги, в том числе четыре моста; от стихии пострадали также опоры линий электропередачи и газопровод. В результате подтопления было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района, в которых проживают около 1,5 тыс. человек. В республике введен режим ЧС из-за опасности разлива рек в нескольких районах.

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Персоны
Коков, Юрий Александрович Чеботарев, Сергей Викторович
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