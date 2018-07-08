В Симферополе открыли памятник святым Петру и Февронии

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Бронзовый памятник святым Петру и Февронии открылся в детском парке Симферополя в День семьи, любви и верности. В мероприятии приняли участие жители города, представители региональной власти, Симферопольской и Крымской Епархии. Присутствовала также делегация из Мурома, доставившая капсулу с муромской землей, которую заложили у основания памятника, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации Симферополя.

"Скульптурная бронзовая композиция представляет собой ростовые фигуры Петра и Февронии, которые, стоя в ладье, держат в руках голубя - символ мира. Надпись на монументе гласит: "Муромские чудотворцы, покровители семьи и супружества". Памятник изготовили в Ростове-на-Дону, над его созданием трудились скульптор Константин Цихеев и архитектор Георгий Григорьянц из Севастополя", - говорится в сообщении.

Памятник был открыт после крестного хода верующих по детскому парку. После этого митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь освятил памятник, а также благословил семейную пару, прожившую вместе 65 лет, и молодоженов, вступивших в брак в воскресенье.

Поздравил всех собравшихся с праздником и глава администрации Симферополя Игорь Лукашев. Он подчеркнул, что семейный крепкий союз является залогом сильного государства. "Убежден, что памятник святым Петру и Февронии, чей союз выдержал все испытании судьбы, станет одним из знаковых мест не только для всех симферопольцев, но и для гостей столицы", - добавил Лукашев.

Праздник День семьи, любви и верности был учрежден в 2008 году. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе; скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская Православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.