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Синоптики: вода в Черном море станет комфортной для купания через два-три дня

Общество
8 июля, 21:36 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 8, июля. /ТАСС

Изменение температуры воды связано с активными атмосферными процессами над морем и перемещением воздушных масс, сообщили в региональном гидрометцентре

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КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Температура воды у побережья Краснодарского края, которая снизилась в разгар купального сезона, в течение двух - трех дней вновь повысится до комфортных значений, сообщили ТАСС в воскресенье в региональном гидрометцентре.

"На данный момент у нас очаг холода в Новороссийске - 13 градусов, Туапсе - 16 градусов, Геленджик и Сочи - 20 - 22. В целом, возвращается теплая вода, и нам достаточно того, чтобы изменился ветер, и все будет хорошо для отдыхающих. Буквально два-три дня и все изменится", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что изменение температуры воды связано с активными атмосферными процессами над Черным морем и перемещением воздушных масс. "Буквально через несколько дней может снова начаться сгон [температуры воды], и нельзя сказать, что холодная вода уйдет, останется только теплая. Все зависит от мелких синоптических процессов", - отметил представитель гидрометцентра.

По его данным, температура воды в Азовском море при этом остается комфортной для купания.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Пляжный отдых является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.

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