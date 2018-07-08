В селе Вятское Ярославской области открыли памятник Некрасову

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Памятник известному русскому поэту и писателю Николаю Некрасову открылся в воскресенье в селе Вятское Ярославской области. Об этом ТАСС рассказала автор памятника скульптор Елена Пасхина.

"Образ Некрасова - это ярославская земля, Некрасовский район, село Вятское, где он охотился, сочинял, где у него было много друзей. Открытие памятника состоялось в Вятском. Он у меня получился не хрестоматийный, а очень человечный, доступный в общении и творчестве", - сказала Пасхина.

Памятник разместился на площадке перед зданием литературного музея им. Некрасова, который будет открыт к 2021 году. Скульптура изображает поэта в момент, когда он присел отдохнуть в лесу, держит в руках карандаш и бумагу для заметок. "Он все фиксирует. Он все время находится в своем творчестве", - добавила Пасхина.

Основатель историко-культурного комплекса "Вятское" Олег Жаров стал инициатором установки памятника в селе. По словам Пасхиной, на момент предложения создать памятник у нее уже были наработки и идеи. "У меня было несколько эскизов, в том числе в бронзе", - говорит скульптор.

В соответствии с указом президента РФ, 200-летие поэта будет отмечаться в 2021 году на государственном уровне. Праздничные мероприятия пройдут и в селе Вятское. Считается, что эту местность Некрасов описал в поэме "Кому на Руси жить хорошо".

Николай Некрасов родился на территории современной Украины. Детство будущего поэта, писателя и публициста прошло под Ярославлем. С его именем в регионе связано много мест: усадьба Некрасовых в Грешневе - родовое гнездо поэта, усадьба Карабиха, школа в селе Аббакумцеве, построенная на средства поэта.