Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде

ТАСС, 8 июля. Илон Маск в воскресенье опубликовал в Twitter видео подводных испытаний мини-субмарины, собранной из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Ранее бизнесмен предложил использовать подобный аппарат для спасения школьников из частично затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.

На видео показаны испытания в бассейне в Лос-Анджелесе. Один дайвер тянет мини-субмарину за собой, другой толкает ее сзади.

Как ранее сообщал Маск, в качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9. Небольшой размер субмарины позволит ей проникнуть через узкие проходы пещеры. По словам инженера, мини-субмарина будет достаточно легкой, чтобы ее несли два дайвера.

Сегодня днем спасатели вывели из пещеры Кхао Луанг четырех из 13 детей, которые находились внутри более двух недель. Следующая фаза операции начнется в течение 10-20 часов.