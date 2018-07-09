Патрушев проведет совещание по вопросам обеспечения правопорядка в Крыму

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудит на совещании в Севастополе вопросы обеспечения правопорядка в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.

"9 июля в городе Севастополе секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев проведет совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Совещание пройдет по поручению президента РФ с участием глав регионов, представителей федеральных министерств и ведомств.

Год назад, в конце июня 2017 года, секретарь Совбеза также посещал полуостров. Тогда в центре внимания совещаний и встреч значились вопросы развития судостроения и использование водных ресурсов. Не осталась без внимания и криминогенная ситуация в Крыму. В частности, Патрушев констатировал, что за год на полуострове была пресечена деятельность 20 преступных группировок, занимавшихся контрабандой оружия и наркотиков, а также поставлявших экстремистские материалы. Кроме того, были выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Секретарь Совбеза отмечал также, что на полуострове была активизирована работа по пресечению вербовочной деятельности террористических и экстремистских организаций, усилен контроль в миграционной сфере, особенно в отношении организаций, использующих труд иностранцев. "Благодаря этим и иным мерам, общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове в целом стабильна, - резюмировал Патрушев. - Положительный тренд также наблюдается в экономике и социальной сфере".