Около 1000 человек примут участие в фестивале экстремальных видов туризма в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов туризма "Ярыдаг-2018" открывается в понедельник в Докузпаринском районе на юге Дагестана. Участие в нем примут около 1000 человек, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства по туризму и народным художественным промыслам республики Рая Атаева.

"Об участии на фестивале заявили представители Израиля, Белоруссии, Азербайджана и России. Всего заявки подали 147 команд, ожидается около 1000 человек", - сказала Атаева.

По ее словам, фестиваль экстремальных видов туризма пройдет с 9 по 15 июля близ села Куруш. Он посвящен Году культуры безопасности. "Соревнования пройдут по правилам восхождений. В программу фестиваля входят классификационные соревнования по альпинизму разной сложности, трекинговые маршруты, туризм, горный бег, а также фототур", - отметила собеседница агентства.

Лагерь альпинистов будет находиться в селе Куруш, у подножия горного массива Ярыдаг, Шалбуздаг и Базардюзю. Безопасность на маршрутах будет обеспечивать дагестанский поисково-спасательный отряд МЧС России.

"Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана проводит фестиваль в целях развития экстремальных видов туризма и альпинизма в горах Дагестана, формирования у спортсменов ответственного отношения к личной и общественной безопасности, навыков поведения в экстремальных ситуациях", - заключила представитель ведомства.

Село Куруш расположено на высоте 2560 метров над уровнем моря и является самым высокогорным селом Европы, а также самым южным населенным пунктом РФ. Гора Ярыдаг находится в Докузпаринском районе на юге Дагестана близ границы с Азербайджаном. Ее высота 3925 метров. Здесь с 2002 года проводится чемпионат России по альпинизму.