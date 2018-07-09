СМИ: самая пожилая женщина Европы и Италии умерла на 117-ом году жизни

ТАСС, 9 июля. Самая пожилая жительница Европы и Италии скончалась в Италии на 117-ом году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, Джузеппина Проетто скончалась 6 июля в коммуне Монтелупо-Фьорентино (провинция Флоренция) в возрасте 116 лет и 37 дней.

Джузеппина Проетто родилась 30 мая 1902 года на острове Ла-Маддалена (провинция Ольбия-Темпио). В 60-х годах женщина переехала во Флоренцию, где проживала с сыном до его гибели в возрасте 39 лет.

Джузеппина была официально зарегистрирована как долгожительница и была второй самой пожилой женщиной в мире после проживающей в Японии 117-летней Тие Мияко, отмечает ANSA.

В конце июня стало известно о смерти 117-летней жительницы Кубы Марии Эмилии Кесада. Женщина не была зарегистрирована Геронтологической исследовательской группой, которая отслеживает супердолгожителей в мире. Однако Кесада на несколько месяцев была старше долгожительницы из Японии.