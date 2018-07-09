Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: самая пожилая женщина Европы и Италии умерла на 117-ом году жизни

Общество
9 июля, 2:53 UTC+3

Джузеппина Проетто была второй самой пожилой женщиной в мире после проживающей в Японии 117-летней Тие Мияко

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 июля. Самая пожилая жительница Европы и Италии скончалась в Италии на 117-ом году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, Джузеппина Проетто скончалась 6 июля в коммуне Монтелупо-Фьорентино (провинция Флоренция) в возрасте 116 лет и 37 дней.

 Джузеппина Проетто родилась 30 мая 1902 года на острове Ла-Маддалена (провинция Ольбия-Темпио). В 60-х годах женщина переехала во Флоренцию, где проживала с сыном до его гибели в возрасте 39 лет.

Джузеппина была официально зарегистрирована как долгожительница и была второй самой пожилой женщиной в мире после проживающей в Японии 117-летней Тие Мияко, отмечает ANSA.

В конце июня стало известно о смерти 117-летней жительницы Кубы Марии Эмилии Кесада. Женщина не была зарегистрирована Геронтологической исследовательской группой, которая отслеживает супердолгожителей в мире. Однако Кесада на несколько месяцев была старше долгожительницы из Японии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Куба Япония Италия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шульгин: инцидент в Эймсбери мог быть намеренно спланирован для нанесения ущерба России
2
Спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
3
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
4
Sky: Мэй шокирована известием о смерти женщины, пострадавшей в Эймсбери
5
В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии
6
Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
7
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!