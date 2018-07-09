Музей Дамаска реставрирует скульптуры из Пальмиры с помощью российских специалистов

ДАМАСК, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты лаборатории Национального музея Дамаска при помощи российских специалистов из Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина приступили к восстановлению скульптур из Пальмиры, спасенных от террористов, сообщил журналистам директор лаборатории Мухаммед Халид Асаад.

"Работа очень сложная: террористы разбили скульптуры на множество кусков, и мы собираем их буквально по крупицам. Нас консультируют специалисты из Государственного музея имени Пушкина в Москве, они дают советы по восстановлению мозаики и мелких деталей культурных ценностей. Это очень важная помощь", - сообщил Мухаммед Халид Асаад.

По его словам, прошло уже больше года с тех пор, как Пальмира была освобождена от террористов ИГ (организация, запрещенная в РФ), однако восстановлением ее исторических памятников занимаются только сирийские и российские специалисты.

"Трудно оценить ущерб и подсчитать, сколько нужно денег на возрождение Пальмиры. Но мы сделали план восстановления памятников. Как это видит ЮНЕСКО - я не знаю, их специалисты со мной не встречались. Зато знаю, что здесь были архитекторы из России", - сказал Мухаммед Халид Асаад.

Пальмира - древний торговый город в Сирии, через который проходили основные торговые пути, включая Великий шелковый путь. Расцвет города пришелся на I-III века нашей эры - к этому периоду относится ряд архитектурных памятников, сохранившихся в пустыне до начала XXI века. Архитектурный музейный комплекс Пальмиры причислен ЮНЕСКО к объектам Всемирного культурного наследия. Древние сооружения во время войны в Сирии частично были уничтожены боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ, которые удерживали Пальмиру с мая 2015 года до марта 2016 года и с декабря 2016 года до марта 2017 года.