Военные в Приморье восстановили танк Sherman времен Великой Отечественной войны

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае завершили восстановление поднятого со дна Баренцева моря американского танка Sherman времен Великой Отечественной войны. Как сообщил в понедельник официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан второго ранга Николай Воскресенский, танк примет участие в праздновании юбилея ВВО в Хабаровске в июле.

"Военнослужащие базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа завершили восстановление американского среднего танка Sherman времен Великой Отечественной войны, поднятого со дна Баренцева моря. Танк был доставлен в Приморье 8 апреля самолетом военно- транспортной авиации Ил-76 ВКС России. За три месяца специалисты базы выполнили демонтаж узлов, агрегатов и механизмов танка, провели их дефектацию, отчистили труднодоступные участки корпуса от ила, грязи и ржавчины", - сообщил Воскресенский.

Он добавил, что военные заменили детали, которые пришли в негодность после 70 лет пребывания в агрессивной среде, на отечественные аналоги. Учитывая различия стандартов при заводской сборке советских и американских боевых машин того периода, самые большие трудности у специалистов вызывала работа с ходовой частью танка.

"12 июля, после завершения всего комплекса испытаний, боевая машина будет отправлена в город Хабаровск, где её планируется задействовать в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею образования Восточного военного округа", - добавил Воскресенский.

В марте 1945 года американский транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив. Груз транспорта, включавший в себя образцы авиационной и бронетехники, предназначавшейся для Советской армии, ушел на дно вместе с сухогрузом. Американское правительство поставляло в СССР танки Sherman начиная с 1942 года.