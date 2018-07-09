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Более 800 бойцов стройотрядов приехали на месторождение "Газпрома" в Якутии

Общество
9 июля, 5:28 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 9, июля. /ТАСС

Бойцы из 56 отрядов будут заняты на земляных, дорожно-строительных, малярно-штукатурных работах в течение двух месяцев

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ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Более 800 бойцов студенческих стройотрядов из 31 региона страны приехали в Якутию на Всероссийскую студенческую стройку "Север" на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении "Газпрома". Об этом сообщили в пресс-служба главы и правительства региона.

"Проект, реализующийся по поручению президента Российской Федерации, собрал более 800 участников из 31 региона страны. "Север" является самой масштабной студенческой стройкой России за последнее время", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийской студенческой стройки "Север", отметив вклад движения студенческих стройотрядов в укрепление экономического потенциала государства и решение общенациональных задач.

Стройка продлится до конца августа - в течение двух месяцев бойцы из 56 отрядов будут заняты на земляных, дорожно-строительных, малярно-штукатурных работах. В культурной программе спортивные и творческие мероприятия. В конце сезона будет определен лучший стройотряд.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение является базовым для создания Якутского центра газодобычи в рамках Восточной газовой программы. Оно служит одним из основных источников газа для магистрального газопровода "Сила Сибири".

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