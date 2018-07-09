Роскачество при проверке рыбных консервов не обнаружило критичных нарушений

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) в ходе проверки на российском рынке рыбных консервов не выявило ни одного случая критичного нарушения качества продукции, однако обнаружило два случая превышения содержания соли в продукции. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"По итогам исследования не было выявлено критичных нарушений, которые могли бы являться индикатором проблем с качеством продукции в отрасли и послужить причиной изменения обязательных требований законодательства. Ни одного нарушения по безопасности, лишь в двух случаях выявлено превышение действующего законодательства по количеству соли", - сказали ТАСС в Роскачестве.

В исследовании приняли участие 23 популярные торговые марки консервов из сайры, произведенные в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, Москве и Приморском крае, а также в Таиланде. Специалисты проверили консервы по 37 параметрам качества и безопасности, в том числе исследовали их на содержание опасных веществ и микроорганизмов, взвесили количество рыбы в банке и оценили ее вкусовые качества.

"В целом исследование показало, что рыбным консервам можно доверять: вся исследованная рыба безопасна, а недостатки по качеству не носят массовый характер. В ходе проверок нам удалось опровергнуть устойчивый потребительский миф - если рыба консервирована, то это не означает, что по своей ценности и количеству полезных элементов она проигрывает свежей рыбе", - приводятся в сообщении слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

По итогам исследования Роскачества лучшие консервы производят в Сахалинской области и в Приморском крае. Заведующая кафедрой технологии продуктов питания Калининградского государственноготехнического университета, участник Рыбного союза Инна Титова отметила закономерность получения высоких оценок именно консервов, которые выпущены в местах добычи сырья.

"Даже при выпуске из мороженого сырья, но не подвергавшегося перевозке, получается высококачественная продукция. Таким образом, целесообразно развивать переработку на местах вылова, а транспортировать уже готовый продукт. Это экономически целесообразно и с точки зрения упрощения требований к перевозке консервов, в отличие от транспортировки мороженой рыбы, да и сроки годности консервов значительно больше", - приводит ее слова Роскачество.

Результаты проверки

В Роскачестве сообщили о том, что по итогам испытаний ни в одном продукте не найдено пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, клостридий (в том числе, возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей. Все это говорит о соблюдении технологических режимов и стерильности на производстве. При этом в ходе проверки в одной из торговых марок сайры были обнаружены неживые личинки. В Роскачестве отметили, что такой продукт также является безопасным, поскольку проходит процесс стерилизации, однако назвать его товаром повышенного качества нельзя.

Эксперты также проверили количество сайры в банке. Согласно обязательным требованиям законодательства, в одной банке должно быть не меньше 50% рыбы от общей массы нетто. Этим требованиям соответствовали все участники исследования, подчеркнули в Роскачестве.

Специалисты также измерили количество фосфора, кальция и омега-3 жирных кислот, чтобы выяснить, какие из консервов наиболее полезны. Высокие оценки в этой категории получили три четверти участников исследования (74%). Еще одним этапом проверки стала связь между ценой продукта и его качеством, в ходе которого выяснилось, что за исключением товаров двух торговых марок более дорогие консервы получили более высокие баллы, а более дешевые - более низкие. Это значит, что при выборе консервов из сайры можно ориентироваться и на ее стоимость: в основном в этой категории качество зависит от цены, отметили в Роскачестве.

Профессиональная группа сертифицированных дегустаторов провела оценку вкусовых качеств сайры, ее запаха, консистенции и других органолептических показателей. Как отметили в Роскачестве, приятной на вкус оказалась сайра 17 торговых марок, остальная была или горьковатой, или имела посторонний привкус. Приятно пахла сайра 21 бренда, а два товара имели прогорклый запах. К консистенции мяса рыбы и ее общему состоянию у экспертов замечаний не возникло, чешуи в банках, как и жестких костей, они не нашли.

Темный бульон обнаружился у сайры девяти торговых марок, что, возможно, это стало следствием использования мороженого сырья или нарушения процесса стерилизации продукта.

Рекомендации по выбору

В Роскачестве разработали рекомендации по выбору рыбных консервов. Очень важно посмотреть дату производства, срок и условия хранения продукта. Большинство консервов не требует особых условий хранения, они хранятся в основном при температуре от 0 до 20 градусов, однако не лишним будет все же посмотреть информацию в маркировке, отмечают эксперты.

По словам заместителя директора "Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" Ольги Денисюк, при производстве консервов из мороженого сырья необходимо строго соблюдать условия его хранения до переработки. Мороженая рыба должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов, и срок ее хранения ограничен. Если условия и срок хранения не соблюдаются, рыба теряет влагу, может окислиться. Все это влияет на качество рыбных консервов.

Эксперт также напомнила, что существуют установленные периоды вылова промысловых рыб. Например, консервы из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб (июль - октябрь). "Это своего рода гарантия, что они выработаны из свежевыловленного сырья", - говорит она. Но если рыба изготовлена в другой период, это не говорит о ее низком качестве. Просто она изготовлена из замороженного сырья.

Говоря о консервах с добавками, эксперты отмечают, что для рыбных консервов в масле или томатном соусе важно соотношение составных частей (рыбы/масла или томатного соуса), указанное в нормативном документе, в соответствии с которым консервы выпускают. Поэтому производители стараются соблюдать эту норму. В натуральных консервах этот норматив не прописан, поэтому недобросовестный производитель может злоупотреблять и уменьшать массу рыбы в банке.

В Роскачестве также подчеркнули недопустимость употребления в пищу консервы во вздувшейся банке. Эксперты отметили, что такой бомбаж может возникнуть как из-за использования недоброкачественного сырья в консервах и нарушении режимов стерилизации, так и из-за замораживания и последующего размораживания консервов.

Отдельный вид бомбажа, химический, возникает в рыбных консервах, содержимое которых агрессивно по отношению к жестяной таре, в которую они упакованы. Эксперты также запретили употреблять в пищу консервы с подтеками на банке из-за нарушения герметичности шва. Опасными являются скисшие консервы, содержимое которых имеет кислый вкус и запах, в томатный соус бледнеет и "тянется нитками". Консервы с белковым налетом, повышенным водным отстоем, с содержанием кристаллов фосфорнокислой соли магния и аммония, а также консервы в банке, потемневшей с внутренней стороны, не являются опасными для потребителя.