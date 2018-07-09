Мединский: Ганичев с честью встречал вызовы времени и защищал историческую правду

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования с связи с кончиной писателя и журналиста Валерия Ганичева, назвав его человеком твердых принципов и огромного внутреннего достоинства. Слова главы ведомства приводятся в сообщении пресс-службы министерства культуры, поступившем в понедельник в ТАСС.

Ганичев скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни.

"Человек твердых принципов и огромного внутреннего достоинства, Валерий Николаевич искренне, всем сердцем переживал за судьбы страны и народа. В своем творчестве он затрагивал острые и злободневные темы, с честью встречал вызовы времени, решительно и непреклонно защищал историческую правду", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что Ганичев всегда находил место для глубоких размышлений над местом человека в современном мире, его связи с предками, традициями, родной землей. "Как никто другой он ощущал первостепенную роль нравственного возрождения в укреплении гражданского согласия, сохранении устоев, преемственности поколений", - отметил глава Минкультуры.

Мединский выразил соболезнования членам Союза писателей России, председателем правления которого Ганичев был с 1994-го по 2018 год, а также слова поддержки и участия семье и близким писателя.

Валерий Ганичев известен своими романами "Адмирал Ушаков", "Росс непобедимый". Он был главным редактором газеты "Комсомольская правда" (1978-1980), изданий "Роман-газета" (1981-2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 года).