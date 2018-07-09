Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Производство меховой одежды возрождают в национальном селе на востоке Чукотки

Общество
9 июля, 8:27 UTC+3

В селе Конергино еще необходимо отремонтировать здание старого коровника, где будет располагаться производство

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 июля. Производство традиционной меховой одежды, а также бытовых изделий из оленьих шкур возрождают в селе Конергино на востоке Чукотки. Проект выиграл грант фонда поддержки коренного населения Чукотского автономного округа "Купол" в размере 1,5 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник его автор Александр Тненны.

"Сейчас необходимо отремонтировать здание старого коровника, где будет располагаться производство. Оно будет вестись традиционным способом с небольшой адаптацией под сельские условия. Сейчас в Конергино живет много бывших тундровичек, которые будут заниматься выделкой шкур и шитьем изделий. Речь идет о возрождении утраченных традиций", - сказал Тненны.

Предприниматель взял 150 шкур у сельхозпредприятия "Возрождение". Из них будут производиться меховые покрытия для яранг, палаток, спальные мешки - кукули. Шкуры оленей летнего забоя пойдут на производство меховой одежды, которую предприниматель будет реализовывать оленеводам из "Возрождения".

Процесс выделки шкур будет максимально приближен к традиционным условиям. Для этого шкуру оленя сушат, потом скребками снимают жировую пленку и обрабатывают слой клетчатки, чтобы шкура не испортилась. После этого шкуру дубят, а потом начинают шить из нее различные изделия. Для хранения шкур будет использоваться отдельное помещение.

Это уже второй проект по возрождению традиционного шитья одежды на Чукотке. Первый также финансирует фонд "Купол", производство находится в селе Кепервеем Билибинского района.

Национальное село Конергино располагается в городском округе Эгвекинот на востоке Чукотки. В нем проживает порядка 350 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Чукотский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
2
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
3
Politico назвала состав делегации США на саммите в Хельсинки
4
Швейцарский пилот в российском скафандре чуть не отморозил ногу из-за селфи-палки
5
Спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
6
В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии
7
Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!