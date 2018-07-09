Производство меховой одежды возрождают в национальном селе на востоке Чукотки

ТАСС, 9 июля. Производство традиционной меховой одежды, а также бытовых изделий из оленьих шкур возрождают в селе Конергино на востоке Чукотки. Проект выиграл грант фонда поддержки коренного населения Чукотского автономного округа "Купол" в размере 1,5 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник его автор Александр Тненны.

"Сейчас необходимо отремонтировать здание старого коровника, где будет располагаться производство. Оно будет вестись традиционным способом с небольшой адаптацией под сельские условия. Сейчас в Конергино живет много бывших тундровичек, которые будут заниматься выделкой шкур и шитьем изделий. Речь идет о возрождении утраченных традиций", - сказал Тненны.

Предприниматель взял 150 шкур у сельхозпредприятия "Возрождение". Из них будут производиться меховые покрытия для яранг, палаток, спальные мешки - кукули. Шкуры оленей летнего забоя пойдут на производство меховой одежды, которую предприниматель будет реализовывать оленеводам из "Возрождения".

Процесс выделки шкур будет максимально приближен к традиционным условиям. Для этого шкуру оленя сушат, потом скребками снимают жировую пленку и обрабатывают слой клетчатки, чтобы шкура не испортилась. После этого шкуру дубят, а потом начинают шить из нее различные изделия. Для хранения шкур будет использоваться отдельное помещение.

Это уже второй проект по возрождению традиционного шитья одежды на Чукотке. Первый также финансирует фонд "Купол", производство находится в селе Кепервеем Билибинского района.

Национальное село Конергино располагается в городском округе Эгвекинот на востоке Чукотки. В нем проживает порядка 350 человек.