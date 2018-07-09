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Приостановленный Россией литовский проект "Миссия Сибирь" состоится в Казахстане

Общество
9 июля, 10:19 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 9, июля. /ТАСС

Там есть массовые захоронения политзаключенных, которые также нуждаются в уходе, отметила руководитель проекта Раминта Кежелите

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ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Приостановленный Российской Федерацией ежегодный проект "Миссия Сибирь" по уходу на территории России за могилами репрессированных литовцев состоится, но не в РФ, а в Казахстане. Об этом в понедельник в эфире национального радио сообщила руководитель проекта Раминта Кежелите.

"Захоронения в Казахстане иного характера, чем в Сибири, но работы хватит и там. В основном это массовые захоронения политзаключенных, а не единичные [могилы] ссыльных, что мы видим в Сибири", - сказала она. Такие захоронения, по словам координатора, также нуждаются в уходе.

По словам Кежелите, экспедиция в Казахстан должна начаться 19 июля.

Участники проекта ежегодно направляли экспедиции молодежи в разные районы Сибири, где по договоренности с местными властями и при их содействии ухаживали за могилами захороненных там репрессированных соотечественников.

Российская сторона в конце июня приняла решение о приостановке в текущем году проекта "Миссия Сибирь" на российской территории, проведению которой доброжелательно способствовала 16 лет. Приостановка, согласно заявлению посольства РФ в Вильнюсе, связана с тем, что официальные структуры Литвы в последнее время предпринимают шаги, направленные на то, чтобы "максимально воспрепятствовать, а то и вовсе заблокировать" аналогичную военно-мемориальную деятельность посольства РФ на захоронениях советских воинов на территории балтийской страны. В посольстве подчеркнули, что эта мера "будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности", отметив, что "принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим".

Как было указано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия из-за ситуации с советскими памятниками в Литве временно приостанавливает выдачу виз литовцам - участникам проекта "Миссия Сибирь", но готова возобновить их поездки в случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии. В МИД назвали эту меру "вынужденной".

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