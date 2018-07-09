Власти Башкирии расширили список семей на получение 300 тыс. рублей при рождении первенца

УФА, 9 июля. /ТАСС/. Семьи в Башкирии могут претендовать на выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении первого ребенка не только на территории региона, но и за его пределами. Об этом сообщил в понедельник на совещании в правительстве республики премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов.

"Внесены изменения в порядок предоставления семьи единовременной социальной выплаты на рождение первого ребенка, вы знаете, эта форма поддержки введена указом главы республики. Изменения предполагают, что первый ребенок в семье может быть рожден не на территории республики. Увеличивается срок действия свидетельства с 6 до 9 месяцев, увеличивается на шесть месяцев срок подачи заявлений и документов для семьи, где первый ребенок рожден в период с 1 января 2017 по 1 марта 2018 года", - сказал он.

По словам Марданова, также семьи могут подать документы повторно, если ранее получили отказ "при несоответствии их документов ранее существовавшим условиям". Премьер министр отметил, что все изменения направлены на то, чтобы более широкая категория граждан смогла реализовать социальную выплату в течение этого года.

В марте 2017 года глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о единовременной социальной выплате при рождении первого ребенка на "приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тыс. рублей".