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Похороны Валерия Ганичева пройдут 10 июля в Переделкине

Общество
9 июля, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Отпевание начнется в храме Михаила Черниговского в 12:30

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Похороны писателя и журналиста Валерия Ганичева, скончавшегося в воскресенье на 85-м году жизни, пройдут 10 июля в Переделкине. Об этом в понедельник сообщили в Союзе писателей РФ.

"Похороны пройдут во вторник, 10 июля, в Переделкине, - сказали в Союзе. - Отпевание начнется в храме Михаила Черниговского в Переделкине в 12:30".

Ганичев известен своими романами "Адмирал Ушаков", "Росс непобедимый". В 1978-1980 годах он был главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман-газета" (1981-2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 года). Был председателем правления Союза писателей России (1994-2018).

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