Рейсы лайнера "Князь Владимир" Сочи - Севастополь планируется возобновить в начале августа

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Круизы лайнера "Князь Владимир", курсирующего между Сочи и Севастополем, планируется возобновить в начале августа, сообщил ТАСС источник в сочинском морском порту.

"Рейсы круизного лайнера "Князь Владимир" из Сочи в Севастополь планируется возобновить в начале августа", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию ТАСС подтвердили в управлении курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи. "Возобновление рейсов намечено на август. Это единственный круизный лайнер, который будет курсировать по маршруту Сочи - Крым", - сообщил ТАСС начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

Ранее сообщалось, что первый в сезоне 2018 года рейс круизного лайнера из Сочи в Севастополь, намеченный на 29 апреля, пришлось перенести на 6 мая из-за задымления в машинном отсеке. Пассажиров на борту не было, членам экипажа удалось ликвидировать задымление своими силами, пострадавших нет. На момент инцидента на борту находились только члены экипажа - 243 человека, их эвакуировали. Однако и 6 мая рейс не состоялся, старт кампании вновь отложили. В прошлогоднюю навигацию с 11 июня по 7 октября лайнер совершил 18 рейсов. В 2018 году планировалось выполнить 23 рейса с 29 апреля по 6 октября.

Круиз проходит по следующему маршруту: порт Сочи (стоянка два дня), порт Новороссийск (стоянка один день), порт Ялта (стоянка два дня), порт Севастополь (стоянка один день) и в обратном направлении. Максимально комфортная загрузка лайнера составляет 600 пассажиров. Туристов обслуживают 250 членов экипажа.