Путин выразил соболезнования премьеру Японии в связи с гибелью людей из-за ливней

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с выражением соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах страны.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, "глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшего бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших".

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. С рассветом понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун".