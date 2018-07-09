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Путин выразил соболезнования премьеру Японии в связи с гибелью людей из-за ливней

Общество
9 июля, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

По последним данным, жертвами непогоды стали уже 105 человек

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с выражением соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах страны.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, "глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшего бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших".

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. С рассветом понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун". 

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Последствия тайфуна в Японии
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