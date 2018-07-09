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КС: решение суда можно оспорить после признания недействующим закона в его основе

Общество
9 июля, 11:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июля. /ТАСС

Поводом к рассмотрению дела стало обращение петербургской туристической компании "Альбатрос"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Конституционный суд России выступил за право юридических и физических лиц оспаривать решения судов, после того как нормативные акты, на основе которых эти решения были вынесены, признаны недействующими. Об этом говорится в опубликованном в понедельник постановлении КС РФ.

Поводом к рассмотрению дела стало обращение петербургской туристической компании "Альбатрос", заключившей в 2015 году договор аренды причала на набережной реки Мойки у Марсова поля. Аренда могла быть продлена, но постановлением правительства города данный участок набережной внесли в перечень мест, запрещенных для стоянки и остановки транспортных судов.

"Альбатрос" дошел до Верховного суда и сумел оспорить нормативный акт городских властей, но суд признал документ недействующим только с момента вступления в законную силу своего решения. Поэтому компании не удалось оспорить ранее вынесенные решения арбитражных судов о законности отказа в продлении аренды. Тогда компания обратилась в Конституционный суд.

"[Положение Административно-процессуального кодекса] не препятствует пересмотру вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда по заявлению лица, в связи с административным иском которого положенный в основу этого судебного акта нормативный правовой акт признан недействующим, вне зависимости от того, с какого момента данный нормативный правовой акт признан недействующим", - говорится в постановлении Конституционного суда.

В своем решении КС отметил, что заявитель предпринял все меры по отстаиванию своих прав: понес временные и финансовые издержки, подтвердил правоту своей позиции и добился результата - удовлетворительного решения ВС РФ. При этом он же оказался в менее благоприятном положении по сравнению с теми, кто будет в дальнейшем пользоваться его достижением, не приложив никаких усилий по устранению из правового поля незаконного нормативного акта.

Судебные решения в отношении "Альбатроса" подлежат пересмотру.

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