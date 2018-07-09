В Москве завершилась реставрация фасадов главного здания Бахрушинского музея

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию фасадов главного здания Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина в Москве. Об этом в понедельник сообщается на портале столичной мэрии.
"В Замоскворечье завершилась реставрация фасадов главного здания Государственного центрального театрального дома-музея имени А. А. Бахрушина", - говорится в сообщении. Являющееся объектом культурного наследия федерального значения здание было построено в 1894 году по проекту московского архитектора Карла Гиппиуса.
Фасады дома выполнены в красных тонах с белой отделкой деталей, стрельчатыми окнами, декоративными зубчатыми башенками и "теремковой" крышей над входным крыльцом, сообщается на сайте проекта столичной мэрии "Узнай Москву". В 1937-1938 годах здание музея было расширено и надстроено по проекту архитектора Ильи Бондаренко, однако в целом сохранило исторический облик фасадов.
Как сообщил порталу глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, работы по обновлению фасадов здания проходили в течение двух лет, реставрация проходила в несколько этапов. Сначала специалисты отреставрировали фасады здания со стороны Земляного Вала и улицы Бахрушина, затем работы провели на дворовых фасадах. "Во время ремонта стены и элементы оформления здания очистили от грязи, старой краски и штукатурки. Кирпичную кладку фасада особняка укрепили специальным раствором, убрали трещины и отреставрировали швы", - говорится в сообщении.
Специалисты также восстановили утраченный лепной декор на стенах и воссоздали оригинальный штукатурный слой. Двери, окна, оконные решетки на цокольном этаже, водосточные трубы и металлические козырьки также отреставрировали и вернули им первозданный вид.
С конца XIX века в доме еженедельно собирались артисты, певцы, режиссеры, композиторы, писатели и другие деятели культуры страны. Как сообщается на сайте музея, сегодня в его фондах находится более 1,5 млн. экспонатов. Это эскизы костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, фотографии и портреты, сценические костюмы великих актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое.