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"Врачи без границ" отправят в Японию специалистов для ликвидации последствий наводнений

Общество
9 июля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе страны стали более 100 человек

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международная организация "Врачи без границ" (MSF) готовится отправить в Японию медикаменты и специалистов для ликвидации последствий наводнений и оползней в западных районах страны. Об этом сообщается в понедельник в официальном Twitter организации.

"Мы собираем сведения о том, какие медикаменты требуются на местах и готовимся к оказанию помощи. Готовимся отправить две команды в пострадавшие районы. Первая команда отбывает уже завтра и направится в Хиросиму и Окаяму, а другая - в [префектуру] Эхимэ на [острове] Сикоку", - говорится в сообщении организации.

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. В понедельник японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции. Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

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