В Саудовской Аравии планируют штрафовать за чрезмерные пищевые отходы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 9 июля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Консультативный совет Саудовской Аравии (законосовещательный орган) рассматривает законопроект, предусматривающий штрафы за расточительное отношение к еде.Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Опасения властей объясняются тем, что королевство не первый год остается лидером в списке стран по объемам пищевых отходов на душу населения. По данным министерства окружающей среды, водного и сельского хозяйства Саудовской Аравии, среднестатистический саудовец ежегодно выбрасывает 250 кг продуктов при мировом показателе в 115 кг. Такое отношение к продуктам питания стоит государственной казне $13 млрд в год и 40% произведенной пищевой продукции.

По данным телеканала, законопроект призван воспитать культуру рационального потребления в саудовском обществе. Авторы инициативы предлагают обязать клиентов ресторанов доплачивать от 5% до 20% от счета за "недоеденные блюда", если их суммарный вес превышает 1 кг. При этом посетители освобождаются от штрафа, если заберут еду с собой. В большей степени это касается организаторов свадеб, ифтаров (первый прием пищи после дня воздержания в священный для мусульман месяц поста Рамадан) и всевозможных шведских столов в отелях и ресторанах королевства. Согласно арабской традиции, хозяева таких вечеров стремятся не столько накормить своих гостей, сколько удивить обилием и богатством выбора блюд. И зачастую более половины закусок, горячих блюд, фруктов, десертов остаются нетронутыми и отправляются в мусор.

Помимо штрафов планируется создание общенационального пищевого банка и его филиалов по всей территории страны. Новый орган будет отвечать за сбор и распределение продуктов для малоимущих. Это станет возможно при координации между пищевым банком и местами проведения пиршеств. Только за минувший год благотворительные организации в частном порядке договорились с ресторанами и гостиницами о сборе неиспользованных продуктов и обеспечили пищевыми наборами 2,5 тыс. бедных семей в провинциях Эш-Шаркия и Эр-Рияд.