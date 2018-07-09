В Памплоне проходит Сан-Фермин — самый сумасшедший испанский праздник

Сан-Фермин, ежегодный фестиваль в честь покровителя испанского автономного сообщества Наварра святого Фермина, проходит в Памплоне. Во время празднований, которые продлятся до 14 июля, состоятся сотни различных шествий, представлений, концертов и детских праздников. Гвоздем же гуляний станут ежедневные забеги с быками (энсьерро), первый из которых состоялся 7 июля.
Энсьерро является, пожалуй, самым долгожданным событием лета в городе. Именно в эти дни сюда съезжаются туристы со всех концов света, чтобы посмотреть на это интригующее и опасное соревнование, в ходе которого сотни людей, преследуемых выпущенными из загона разъяренными быками, примерно километр бегут по узкой улице.
Участниками забега могут стать как местные жители, так и сами туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от разъяренных быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места.
Несмотря на то что ежегодно во время забегов в Памплоне происходят случаи ранений смельчаков, данное событие остается главной забавой для любителей экстремального времяпрепровождения.