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ВЦИОМ: более половины россиян не ждут существенных результатов от встречи Путина и Трампа

Общество
9 июля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Позитивные ожидания у 33% опрошенных

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более половины россиян (56%) не ожидают, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки принесет существенные результаты.

Об этом говорится в материалах опроса ВЦИОМ, опубликованных в понедельник.

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Позитивные ожидания от встречи выразили около трети опрошенных (33%). 1% респондентов ждет негативных итогов саммита для России. По мнению большинства участников, главная цель Путина на предстоящих переговорах состоит в решении проблем в отношениях двух стран (62%), а Трамп попытается укрепить позиции США (71%).

Около половины опрошенных оценили отношения России и США как напряженные (49%). Год назад этот вариант выбрали 30% респондентов. Еще 26% россиян считают отношения прохладными (29% в 2017-м), 9% заявили о враждебности между державами (10% в 2017-м).

Более половины (54%) россиян не ждут изменения в отношениях с Соединенными Штатами в ближайшие 2-3 года. Четверть респондентов надеется на улучшение, а 9% участников опроса заявили о грядущем ухудшении.

О негативном отношении к США заявили 40% респондентов, из них 26% выбрали вариант "в основном плохо", а 14% - "очень плохо" (в 2014 году 39% и 27% соответственно). 29% хорошо относятся к Америке, из них "в основном хорошо" 27%, "очень хорошо" - 2% (в 2014 году 21% и 1% соответственно). Среди причин недовольства назывались внешняя политика США и вмешательство в дела других государств (37%), плохое отношение к России (34%), санкции (8%) и т. д.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля 2018 года. Объем выборки - 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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