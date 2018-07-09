В онлайн-приемную ОП по вопросам проведения ЕГЭ поступило около 300 сообщений о нарушениях

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Интернет-приемная Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) получила около 300 обращений о нарушениях, большинство из них касаются порядка проведения экзамена. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ОП со ссылкой на первого заместителя председателя комиссии палаты по развитию образования и науки Людмилу Дудову.

В пресс-службе напомнили, что в начале июня комиссия ОП РФ по развитию образования и науки запустила горячую линию, по которой можно получить консультацию эксперта по вопросам ЕГЭ или сообщить о нарушениях.

"В этом году на линию поступило около 300 обращений, а число сдававших ЕГЭ в 2018 году насчитывало более 70 тыс. человек. Цифры показывают, что многие проблемы подготовки к экзамену и его проведения сняты", - цитирует Дудову пресс-служба.

Вместе с тем представитель ОП РФ отметила, что сам факт обращений свидетельствует о необходимости продолжения работы по совершенствованию организации и процедуры проведения итогового испытания, повышению качества работы предметных комиссий, анализу критериев проверки части экзамена, предусматривающей развернутый ответ. "Радует, что отмечается географическая локализация обращений. В этом году на линию обратились представители из всего девяти регионов", - подчеркнула она.

По словам Дудовой, больше всего обращений поступило из Москвы: 21% от общего количества сообщений. На втором месте оказалась Московская область - 11% сообщений о нарушениях поступило в приемную. На третьем месте республика Дагестан, количество обращений составило 5% от общего числа жалоб.

Причины жалоб

Первый замглавы комиссии ОП РФ рассказала, что большинство обращений касается процедуры организации экзамена, в том числе работы педагогов в месте его приема.

"Причиной многих обращений, связанных с пропуском на экзамен, являются сбои в работе техники. Думается, что руководителям пунктов проведения экзамена необходимо еще до начала испытаний проводить проверку техники, чтобы не создавать неблагоприятной психологической обстановки для участников экзамена", - отметила Дудова.

Также, по словам Дудовой, в отдельных местах проведения экзамена были зафиксированы факты передачи ответов. "Все материалы, свидетельствующие о таких нарушениях, переданы комиссией в соответствующие инстанции и доведены до сведения Рособрнадзора", - сказала она.

Кроме того, много обращений было связано с работой апелляционных комиссий. По словам Дудовой, звонки на горячую линию свидетельствуют о том, что до сведения выпускников не было доведено, что на апелляцию подаются только работы, выполненные в чистовом варианте, и только те части экзаменационной работы, которые проверяются экспертами. "Замечания в адрес комиссий, связанные с тем, что экспертами не комментируются части контрольно-измерительных материалов с выбором ответа и подлежащие автоматизированной проверке, лишены основания", - пояснила представитель Общественной палаты.

Продолжить разъяснительную работу

Дудова считает, что в регионах нужно продолжить разъяснительную работу по всем этапам подготовки и проведения ЕГЭ. "Большее внимание следует уделять качеству работы по формированию списков сдающих ЕГЭ, разъяснению процедуры проведения экзамена и своевременному информированию всех участников экзамена о месте его проведения", - отметила общественница, добавив, что также необходимо "более ответственно подходить к работе с педагогами в пункте приема экзамена".

"Для комиссии по развитию образования и науки по-прежнему в центре внимания остается и вопрос возможности предоставления права экзаменуемому на пересдачу экзамена с целью повышения результатов итогового испытания", - заключила первый зампред комиссии по образованию.