Художники восстановят граффити с Черчесовым в Петербурге, испорченное вандалами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Художники восстановят граффити на трансформаторной подстанции в Петербурге с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова, которое было испорчено вандалами после проигрыша национальной сборной команде Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС рассказал граффитист Артем Бурж.

"Мы будем бороться, будем что-то делать. <...> То, что исправлять будем - это факт", - сказал Бурж, который является автором рисунка.

Граффити в Петроградском районе города с изображением главного тренера сборной России и подписью "Ты просто космос, Стас!", которая является цитатой из песни Сергея Шнурова, появилось 22 июня в честь победы российских футболистов над командой Египта со счетом 3:1.

Изображение было испорчено после проигрыша сборной России команде Хорватии по результатам серии пенальти на матче 1/4 финала, который прошел в субботу.

Подстанция, на которое нанесено изображение, принадлежит компании "Ленэнерго". На прошлой неделе администрация Петроградского района вынесла компании предписание об удалении рисунка из-за жалоб местных жителей. Компания, в свою очередь, попросила районные власти об отсрочке исполнения предписания, и в администрации разрешили не удалять рисунок до 1 ноября текущего года.