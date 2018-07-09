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40-градусная жара ожидается на Ставрополье в ближайшие дни

Общество
9 июля, 13:54 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 9, июля. /ТАСС

Спасатели предупредили о рисках аномально высокой температуры, прогнозируемой в период 9-11 июля

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ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю передало экстренное предупреждение о сильной жаре на 9-11 июля.

"По данным ставропольского гидрометцентра, с 13:00 до 17:00 мск 9-11 июля в Ставропольском крае ожидается сильная жара - до плюс 40 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что существует вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на транспорте, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждением сельхозугодий. Также возможны обострения сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у населения. "Районы и вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий будут уточняться ежедневно в оперативных прогнозах или экстренных предупреждениях", - резюмировали в ведомстве.

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