40-градусная жара ожидается на Ставрополье в ближайшие дни

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю передало экстренное предупреждение о сильной жаре на 9-11 июля.

"По данным ставропольского гидрометцентра, с 13:00 до 17:00 мск 9-11 июля в Ставропольском крае ожидается сильная жара - до плюс 40 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что существует вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на транспорте, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждением сельхозугодий. Также возможны обострения сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у населения. "Районы и вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий будут уточняться ежедневно в оперативных прогнозах или экстренных предупреждениях", - резюмировали в ведомстве.