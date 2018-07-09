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МОНИКИ начнут проводить операции по уменьшению желудка

Общество
9 июля, 13:56 UTC+3

Процедуру назначают для лечения избыточного веса у пациентов

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) начнет проводить операции по хирургическому уменьшению желудка в рамках лечения избыточного веса у пациентов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, отметив, что это будет единственное учреждение в Подмосковье, которое будет проводить такие операции по ОМС.

"В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского начнут проводить бариатрические операции по уменьшению размеров желудка. Первая такая операция планируется уже на этой неделе", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

Марков добавил, что сейчас в Подмосковье ожирением страдает каждый пятый взрослый. Избыточный вес приводит к нарушению углеводного обмена и, как следствие, сахарному диабету, проблемам с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой. "Снижение веса и определенные хирургические вмешательства позволяют в ряде случаев изменить ситуацию с плохо поддающимся лечению сахарным диабетом и улучшить самочувствие и физические возможности пациента", - пояснил министр.

Директор МОНИКИ Дмитрий Семенов считает, что институт как многопрофильное учреждение лучше всего подходит для проведения таких операций. "Необходимо проводить серьезный комплекс мер, включающий предоперационные обследования, выбор оперативного вмешательства и послеоперационное наблюдение. Учитывая особые риски в отношении этой группы больных, такие операции нужно оказывать в многопрофильных учреждениях", - привели его слова в пресс-службе минздрава Подмосковья.

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