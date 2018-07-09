Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 500 бывших украинских военнослужащих в Севастополе нуждаются в жилье

Общество
9 июля, 14:24 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 9, июля. /ТАСС

Речь идет о военных пенсионерах, которые служили в ВС Украины до воссоединения Крыма с Россией и вышли на пенсию до марта 2014 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя утвердили порядок предоставления субсидий на приобретение или строительство жилья для военных пенсионеров-севастопольцев, служивших в Вооруженных силах Украины до воссоединения Крыма и Севастополя с РФ в 2014 году, и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В правительство региона уже поступили данные о более чем 500 бывших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что во время визита в Севастополь в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил властям Севастополя решить проблему обеспечения жильем военных пенсионеров, служивших в ВС Украины до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 22 марта 2018 года президент подписал указ об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан РФ, проживающих на территориях Республики Крым и Севастополя.

"В настоящее время в правительство Севастополя поступили данные 553 человек, нуждающихся в жилье и подпадающих под указанную категорию", - сказали в пресс- службе.

В пресс-службе сообщили, что в понедельник в Севастополе на заседании регионального правительства приняли постановление с утвержденным порядком предоставления субсидии на приобретение либо строительство жилья для бывших украинских военных, вышедших в отставку до марта 2014 года и проживающих на территории Севастополя и Крыма. По данным пресс-службы, в этом году на эти цели выделят 131 млн рублей.

"В соответствии с разработанным порядком бывшим украинским военнослужащим предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения. Источником финансирования является субвенция, предусмотренная указом президента РФ", - цитирует пресс-служба слова и.о. директора Департамента капитального строительства города Севастополя Алексея Филиппова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Севастополь
Страны
Россия Украина
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
5
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
6
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
7
Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!