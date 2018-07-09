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В селе Вятское Ярославской области установили памятник Некрасову

Общество
9 июля, 14:34 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ /Корр. ТАСС, Светлана Сергеева

Скульптуру установили на площадке перед зданием, где к 2021 году откроется музей поэта

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июля. /Корр. ТАСС Светлана Сергеева/. Памятник русскому поэту и писателю Николаю Некрасову (1821-1878) открылся в воскресенье в селе Вятское Ярославской области. Об этом ТАСС рассказала автор памятника скульптор Елена Пасхина.

"Образ Некрасова - это ярославская земля, Некрасовский район, село Вятское, где он охотился, сочинял, где у него было много друзей. Открытие памятника состоялось в Вятском. Он у меня получился не хрестоматийный, а очень человечный, доступный в общении и творчестве", - сказала Пасхина.

Памятник разместился на площадке перед зданием литературного музея им. Некрасова, который откроется к 2021 году. Скульптура изображает поэта в момент, когда он присел отдохнуть в лесу, держит в руках карандаш и бумагу для заметок. "Он все фиксирует. Он все время находится в процессе творчества", - добавила Пасхина.

Инициатором установки памятника в селе стал основатель историко-культурного комплекса "Вятское" Олег Жаров. По словам Пасхиной, когда появилась идея создать памятник, у нее уже были наработки и идеи. "У меня было несколько эскизов, в том числе в бронзе", - рассказывает скульптор.

В соответствии с указом президента РФ, 200-летие поэта будет отмечаться в 2021 году на государственном уровне. Праздничные мероприятия пройдут и в селе Вятское. Считается, что эту местность Некрасов описал в поэме "Кому на Руси жить хорошо".

Николай Некрасов родился на территории современной Украины. Детство будущего поэта, писателя и публициста прошло под Ярославлем. С его именем в регионе связано много мест: усадьба Некрасовых в Грешневе - родовое гнездо поэта, усадьба Карабиха, школа в селе Аббакумцеве, построенная на средства поэта.

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