Делегация Константинополя обсудила в Москве вопросы сохранения православного единства

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Делегация Константинопольской православной церкви провела в Москве переговоры с патриархом Московским и всея Руси Кириллом после того, как к патриарху Константинопольскому Варфоломею поступило обращение президента Украины Петра Порошенко с просьбой о создании в стране автокефальной православной церкви. Об этом сообщает в понедельник служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей рабочей резиденции в Чистом переулке в Москве встретился с членами делегации Константинопольского патриархата митрополитами Галльским Эммануилом и Смирнским Варфоломеем", - отмечается в сообщении ОВЦС. "В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства", - также говорится там.

Ранее в интервью ТАСС председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, который также участвовал во встрече, сообщил, что делегация Константинопольского патриархата по очереди объезжает поместные церкви после поступившего обращения президента Украины.

В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине.

В стране в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.