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Минпросвещения представит цифровую школу с системой распознавания лиц через четыре месяца

Общество
9 июля, 14:53 UTC+3 ДВОРИКИ область/ 9, июля. /ТАСС

Глава ведомства Ольга Васильева не уточнила регион и номер учебного заведения

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ДВОРИКИ /Владимирская область/, 9 июля. /ТАСС/. Минпросвещения представит пилотный проект программы "Цифровая школа", в рамках которого одна из российских школ оснащается самыми современными технологиями, включая систему распознавания лиц, через четыре месяца. Об этом сообщила в понедельник глава ведомства Ольга Васильева на форуме "Территория смыслов".

"Я очень надеюсь, что пример такой [цифровой] школы первого периода мы сможем показать всем желающим месяца через четыре. Сейчас этот проект осуществляется в одной из небольших школ на 580 человек", - отметила Васильева, не уточняя регион и номер учебного заведения.

Она подчеркнула, что в современном мире важнейшим является безопасность детей. "Вы заходите в школу, у вас обязательно [будет] система интерфейса, которая опознает вошедшего человека. Для меня самое главное - безопасность. Те случаи, которые произошли в этом году, они показывают, что безопасность наших школ, охрана наших школ оставляет желать лучшего", - сказала министр.

Форум "Территория смыслов" проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он примет шесть тематических смен - "Новые возможности развития студенческих объединений" (27 июня - 3 июля), "Образование будущего" (5-11 июля), "Цифровой мир" (13-19 июля), "Поколение доброй воли" (21-27 июля), "Эффективная политика" (29 июля - 4 августа), "Молодежная команда страны" (6-12 августа). Участниками форума станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны. Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Росмолодежь.

Цель смены - выявить образовательные тренды, которые помогут установить связь педагогов с учениками с учетом нового времени, когда школьники книгам предпочитают планшеты, отвлекаются от уроков на смартфон и игнорируют традиционные форматы обучения, больше увлекаясь учебным видео и приложениям. Итогом работы почти 1 тыс. молодых специалистов образовательной смены станет концепция программы развития социальной вовлеченности для учеников.

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