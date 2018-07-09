При Минпросвещения появится главный внештатный психолог

ДВОРИКИ /Владимирская область/, 9 июля. /ТАСС/. Должность главного внештатного психолога появится при федеральном Минпросвещения и при региональных министерствах образования. Об этом заявила в понедельник глава Министерства просвещения РФ Ольга Васильева на форуме "Территория смыслов".

"У нас будет внештатный главный психолог при Минпросвещения. Будут внештатные главные психологи при региональных министерствах. Мы также очень надеемся, что в ближайшее время подготовим новую плеяду психологов, которые придут в школы", - отметила Васильева.

Форум "Территория смыслов" проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он примет шесть тематических смен - "Новые возможности развития студенческих объединений" (27 июня - 3 июля), "Образование будущего" (5-11 июля), "Цифровой мир" (13-19 июля), "Поколение доброй воли" (21-27 июля), "Эффективная политика" (29 июля - 4 августа), "Молодежная команда страны" (6-12 августа). Участниками форума станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны. Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Росмолодежь.

Цель смены "Образование будущего" - выявить образовательные тренды, которые помогут установить связь педагогов с учениками с учетом нового времени, когда школьники книгам предпочитают планшеты, отвлекаются от уроков на смартфон и игнорируют традиционные форматы обучения, больше увлекаясь учебным видео и приложениям. Итогом работы почти 1000 молодых специалистов образовательной смены станет концепция программы развития социальной вовлеченности для учеников.