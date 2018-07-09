Летняя школа киномастерства фестиваля "Балтийские дебюты" открылась в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Программа мастер-классов по режиссуре, актерскому мастерству, операторскому искусству и мультипликации начала работу в Светлогорске в рамках Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", который проходит на российском побережье Балтики с 8 по 13 июля. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе кинофорума.

"Сегодня, 9 июля работа летней школы "Балтийских дебютов" началась мастер-классом по режиссуре, которую проводит режиссер театра и кино, сценарист, актер и продюсер, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан", - уточнили в пресс-службе, добавив, что во время фестиваля мастер-классы в Светлогорске проведут также оператор Сергей Мачильский, известный, в частности по работам над фильмами "Белая гвардия", "Шагал - Малевич", "Контрибуция", и художник-постановщик анимационного кино, руководитель мастерской художников анимации и компьютерной графики ВГИК Леонид Пожидаев. Идею летней школы поддержал продюсерский центр "ВГИК-Дебют", добавил собеседник агентства.

Как отметил президент фестиваля Владимир Малышев, летняя фестивальная киношкола "Балтийских дебютов" в Светлогорске проводится во время фестиваля впервые, в том числе по инициативе региональных властей, которые выразили заинтересованность в привлечении в сферу киноискусства подрастающего поколения. "Это первая проба пера, но мы планируем развивать эту школу, превращать в ежегодную", - сказал он, отметив, что планируется проведение как очных, так и дистанционных мастер-классов с привлечением ведущих мастеров кино.

В Калининградской области обращают особое внимание на развитие киноиндустрии. С 2016 года по инициативе губернатора Антона Алиханова внедрена система рибейтов - финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов на территории области. В 2017 году такую поддержку из регионального бюджета получили пять фильмов, в текущем году о съемках на территории Калининградской области заявили девять кинокомпаний. Регион сотрудничает с киностудией "Ленфильм", компанией "Киноквант", Ассоциацией продюсеров кино и телевидения и другими известными участниками российской киноиндустрии, на базе калиниградского Центра одаренных детей реализуется проект развития детского кинематографа.

При поддержке областных властей и Агентства стратегических инициатив в Калининграде реализуется проект кластера по производству визуальных эффектов с использованием информационных технологий, инвестором которого выступает компания "КИНОДАНЦ" - крупнейший отечественный производитель графики для киноиндустрии.

"Балтийские дебюты"

Фестиваль "Балтийские дебюты" - единственный в России дебютный смотр молодого кино стран Балтии и Северной Европы. В этом году он отмечает 15-летний юбилей. В международной программе участвуют 9 фильмов кинематографистов девяти стран, еще восемь дебютных картин представлены в российской части конкурсной программы, которая проходит в рамках фестиваля впервые. Отдельная программа "Балтийских дебютов" - "Мир анимации", включающая около 40 анимационных картин. Также представлены восемь наиболее успешных российских фильмов, вышедших в прокат в 2018 году, в том числе "Спитак" Александра Котта, "Я худею" Алексея Нужного, "Тренер" Данилы Козловского.

В культурной программе форума творческие вечера Аркадия Инина, Дмитрия Харатьяна, Владимира Винокура. Жюри международной конкурсной программы возглавила эстонский продюсер Пирет Тиббо-Хаждинс, российской - режиссер и продюсер Александр Котт.