Свыше 800 волонтеров приедут на всероссийский форум в Тульской области

ТУЛА, 9 июля. /ТАСС/. Свыше 800 волонтеров из 85 регионов РФ примут участие во Всероссийском добровольческом форуме "Готов к победам", организованном при поддержке Росмолодежи, Роспатриотцентра и общественного движения "Волонтеры Победы". На форуме, который пройдет в Тульской области, будет разыграно 18 грантов от 50 до 100 тысяч рублей на реализацию волонтерских проектов в малых городах и селах, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

"На форуме будет сделан акцент на обучении организаторов добровольческой деятельности из малых городов и сел. Форум "Готов к победам" включен в план мероприятий Года добровольца и реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов. На форуме будет разыграно 18 грантов от 50 до 100 тысяч рублей на реализацию гражданско-патриотических добровольческих проектов", - сказали в пресс-службе.

По словам министра молодежной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, форум пройдет с 4 по 10 сентября на базе республиканской учебно-тренировочной базы "Ока" в городе Алексине, граничащим с Московской областью.

"Планируется участие 370 лидеров региональных и муниципальных общественных организаций, активных участников добровольческого сообщества, руководителей крупных гражданских проектов из 85 регионов страны. Всего приедут свыше 800 человек", - отметила министр.

На форуме будут действовать образовательные площадки, на которых обсудят работу с ветеранами, благоустройство памятных мест, современные форматы изучения истории и другие темы.

"Также пройдут встречи с Героями России, известными артистами и спортсменами, представителями органов власти", - добавили в пресс-службе.