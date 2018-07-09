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Места для приема тысяч паломников в Царские дни подготовлены в Свердловской области

Общество
9 июля, 16:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

В регионе ожидают до 100 тыс. паломников

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области подготовили несколько площадок для отдыха десятков тысяч паломников, которые приедут на Царские дни, посвященные памяти убитого 100 лет назад последнего российского императора Николая II и его семьи. На эти площадках будут расположены палатки, а также точки питания для паломников, сообщил корр. ТАСС вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов .

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Ранее сообщалось, что в Царские дни Свердловскую область посетят до 100 тыс. паломников.

"Мы их готовы принять, подготовили несколько площадок, где они смогут отдохнуть, поесть. Также на Царские дни приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, будет в регионе четыре дня и посетит Верхотурье, Алапаевск, Екатеринбург, монастырский комплекс Ганина Яма", - сказал Орлов на полях промышленной международной выставки ИННОПРОМ.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, а также его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала последнего российского монарха и его родных как царственных страстотерпцев. В память о 100-летии со дня гибели царской семьи в Екатеринбурге, в частности, пройдет международный фестиваль православной культуры "Царские дни".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ  стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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