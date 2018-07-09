Власти Поморья: включение Верколы в число красивейших деревень РФ привлечет туристов

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июля. /ТАСС/. Включение поморской деревни Веркола в список красивейших деревень России позволит привлечь туристов в регион. Об этом ТАСС сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов по итогам подписания региональными властями соответствующей хартии с ассоциацией "Самые красивые деревни России".

"Веркола - одно из красивейших мест Архангельской области. Место силы, где родился, вырос и был похоронен выдающийся писатель Федор Абрамов. Включение в число самых красивых деревень России поможет сохранить исторический облик старинной северной деревни, оживить эту территорию, развить сферу гостеприимства и увеличить число туристов", - заявил глава региона.

По информации пресс-службы регионального правительства, в рамках подписанной хартии ассоциация будет заниматься популяризацией и продвижением территории на российском и международном уровне. "Уже разработан проект, который предполагает разработку и установку в Верколе информационных знаков и указателей к объектам туристской инфраструктуры, разборку разрушенных зданий и благоустройство деревни, организацию питания туристов, проведение разъяснительной работы с местным населением по сохранению исторического облика домов и строений и многое другое", - рассказали в пресс-службе.

В частности, по словам собеседника агентства, в ближайших планах ремонт Дома культуры, обновление экспозиций литературно-мемориального музея Федора Абрамова и открытие весной следующего года гостевого дома "Юрьева слобода" на базе реконструируемого старинного купеческого дома.

"Здесь прекрасно сохранилось архитектурное наследие, великолепные пейзажи. Это живая деревня, здесь есть уникальные исторические памятники, хорошая гастрономия, места размещения. Сочетание всего этого и позволило отобрать Верколу", - прокомментировал президент ассоциации "Самые красивые деревни России" Александр Мерзлов.

Ассоциация "Самые красивые деревни России" была создана в 2014 году. За это время было просмотрено 409 деревень, в состав ассоциации вошли пока только восемь, в том числе четыре - из Архангельской области. Помимо Верколы, это Ошевенский Погост в Каргопольском районе, а также мезенские деревни Кимжа и Кильца.