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Роспотребнадзор усилил мониторинг после публикаций о холере в Азовском море на Украине

Общество
9 июля, 16:26 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, июля. /ТАСС

При этом официальной информации об ухудшении эпидемиологической ситуации со стороны представителей Украины не поступало

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области усилило мониторинг после появления публикаций о якобы неблагополучной ситуации по холере в городе Мариуполе на Украине.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о неблагополучной ситуации по холере в Азовском море возле Мариуполя.

"Мониторинг за состоянием заболеваемости острыми кишечными инфекциями и наличием возбудителя холеры в окружающей среде проводится на системной основе начиная с первых чисел мая в еженедельном режиме каждый год. С момента появления публикаций в СМИ о неблагополучии по холере в Украине приняты меры по усилению мониторинга путем увеличения кратности отбора проб окружающей среды в два раза, а также путем увеличения числа точек отбора проб воды, в том числе на приграничной с Украиной территории. Для проведения углубленных лабораторных исследований используется база Ростовского противочумного института", - сообщила в понедельник пресс-служба управления.

По данным управления, по состоянию на 9 июля проведено 3256 исследований на холеру отобранных во всех поверхностных водоемах области, в том числе в Азовском море проб. "Положительных находок ни в окружающей среде, ни в материале от больных по состоянию на 9 июля текущего года не выявлено", - добавили в управлении.

Также в пресс-службе сообщили, что официальной информации об ухудшении эпидемиологической ситуации со стороны представителей Украины в адрес Роспотребнадзора не поступало. По состоянию на 9 июля текущего года эпидемиологическая обстановка в Ростовской области стабильная, число заболевших с клиникой острых кишечных инфекций не превышает среднемноголетних показателей. По данным проводимого мониторинга, угроза для распространения инфекций на территории Ростовской области отсутствует.

"В целях снижения риска завоза инфекционных заболеваний усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска с Украиной через государственную границу РФ. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора. Запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения направлен", - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

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