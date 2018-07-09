Власти Карелии намерены в течение нескольких лет очистить Валаам от сухостоя

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Карелии в течение нескольких лет планируют очистить от сухих и поваленных ветром деревьев остров Валаам, где находится Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Об этом сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела охраны и защиты лесов минприроды республики Лариса Елькуева.

В июле 2017 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на то, что на острове огромное количество сухого леса.

"В этом году Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов получил госзадание и будет проводить на Валааме уборку неликвидной древесины общей площадью 10 га. Будут спиливаться, складироваться сухостойные и ветровальные деревья. В течение нескольких лет планируется очистить остров от сухих и поваленных ветром деревьев", - сказала Лариса Елькуева.

По ее словам, в июле 2017 года комиссия провела обследование лесов Валаама, составив план мероприятий по очистке. Согласно прошлогодним оценкам, на острове находится порядка 47 га леса, которые требуется убрать. "Сразу лес на острове не очистить, так как это обособленная территория, туда трудно доставить технику. В этом году работы будут вестись с августа до октября", - отметила Елькуева.

В текущем году уже 9,3 га убрали монахи. По данным министерства природных ресурсов и экологии Карелии, общая площадь лесов на Валааме составляет 2,46 тыс. га.

Валаамский монастырь

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в 1329 году. Основанный ими монастырь уже через два столетия стал широко известен на Руси. Из числа его насельников вышли знаменитые подвижники Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий, Герман Аляскинский, Антипа Валаамский.

С 1917 по 1940 годы территория Валаама находилась в составе Финляндии. После установления на острове советской власти монастырская братия эвакуировалась в Финляндию. В декабре 1989 года первые шесть иноков начали возрождать монашескую жизнь.

Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.