В Госдуме опровергли информацию о госпитализации депутата Сергея Жигарева

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР) не госпитализирован, он находится на больничном дома, а сообщения СМИ о причинах нападения на него называет инсинуациями. Об этом ТАСС сообщил в понедельник один из депутатов нижней палаты парламента, пожелавший остаться неизвестным.

"Я разговаривал с Жигаревым по телефону. Он все сообщения в СМИ назвал инсинуациями", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, "речь у Жигарева абсолютно нормальная, что свидетельствует об отсутствии тяжелых травм лица и головы". На вопрос, находится ли сейчас глава комитета в больнице, депутат однозначно ответил: "Нет, он дома".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутата Жигарева избили, в результате чего он с тяжелыми травмами, в том числе сотрясением мозга, был госпитализирован. Как утверждают эти издания, произошедшее якобы может быть связано с неизвестной девушкой. Источник ТАСС в Госдуме подтвердил информацию о нападении на Жигарева, который, по его сведениям, "мог стать жертвой бытового конфликта". Сам Жигарев на телефонные звонки корреспондента ТАСС не ответил, во фракции ЛДПР информацию не комментируют.

В настоящее время ведется розыск подозреваемых в нападении на депутата, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел вечером 8 июля на юго-западе Москвы.