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Форум православной молодежи пройдет в июле у стен Троице-Сергиевой лавры

Общество
9 июля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Около тысячи участников из регионов России и стран ближнего зарубежья обсудят актуальные темы и обменяются опытом

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Православный молодежный форум "ДоброЛето. Территория веры" пройдет с 15 по 22 июля в Сергиевом Посаде, где расположен один из главных духовных центров России - Троице-Сергиева лавра. Об этом сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.

"В форуме, который проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, примут участие около тысячи активных молодых людей из регионов России и стран ближнего зарубежья. Они примут участие в дискуссиях на актуальные темы, обменяются опытом добровольческой деятельности и взаимодействия с органами власти и общественными организациями", - отмечается в сообщении.

В форуме примут участие глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, глава патриаршего совета по культуре митрополит Псковский Тихон, наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда и другие значимые церковные деятели, а также представители светской власти и бизнес-сообщества.

Гости молодежного слета смогут принять участие в литургии в день памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля, которую совершит патриарх Кирилл. В этот день Троице-Сергиева Лавра принимает ежегодно тысячи паломников.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Тихон (митрополит) Легойда, Владимир Романович
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