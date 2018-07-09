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Санитарные врачи в Липецке закрыли для купания три пляжа из-за кишечной палочки

Общество
9 июля, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Купаться запрещено на пляжах "НЛМК", "Центральный" и в районе Свободного Сокола

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ТАСС, 9 июля. Санитарные врачи Липецка с понедельника закрыли три крупных пляжа в городе из-за увеличения в реке Воронеже кишечной палочки, сообщил ТАСС начальник отдела санэпидназдора управления Роспотребнадзора по Липецкой области Сергей Ушаков.

"С 9 июля введен запрет на купание в реке Воронеже на пляжах "НЛМК", "Центральный", в районе Свободного Сокола. В городе четыре пляжа, и на трех из них пробы воды, отобранные специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, не отвечают требованиям СанПиН по содержанию общих колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий [кишечной палочки]", - сказал Ушаков.

Он не уточнил, во сколько раз содержание бактерий превышает допустимую норму, добавив, что "имеется рост". При купании в воде, содержащей большое количество кишечной палочки, человек может случайно сделать глоток, после чего получит острое кишечное расстройство. Если у человека или ребенка ослаблен иммунитет, то кишечная палочка может стать причиной тяжелых заболеваний, например, пиелонефрита или воспаления почек.

Как добавили в мэрии Липецка, согласно предписанию Роспотребнадзора по региону, с понедельника запрещено купание на трех пляжах города. "Запрет продлиться до тех пор, пока пробы воды не станут нормальными", - сказали корр. ТАСС в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

По требованию управления Роспотребнадзора по Липецкой области, мэрия установит на пляже информационные щиты с предупреждением о запрете купания. Пляжи "Центральный", "НЛМК" и в районе Свободного Сокола очень популярны, на них бывают порядка 3 тыс. человек в день. В прошлом году липецкие пляжи стали закрывать с 28 июля после того, как санврачи обнаружили в воде превышение нормы кишечной палочки в 240 раз.

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