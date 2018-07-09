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Норильские дети смогут увидеть жизнь белых медведей посредством VR-технологий

Общество
9 июля, 18:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Николай Сытарь

Просветительский центр "Белый Мишка" запустит виртуальные экскурсии ближе к концу года

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Просветительский центр "Белый мишка", который занимается экологическим образованием школьников в Норильске, запустит для своих посетителей экскурсии с применением технологий виртуальной реальности. Дети смогут увидеть белого медведя в его привычной среде обитания, сообщила корр. ТАСС в понедельник руководитель проекта, сотрудник экспертного центра "Проектный офис развития Арктики (ПОРА)" Олеся Кужель.

"Наши посетители, используя приложение на основе виртуальной реальности, смогут увидеть обычный день белого медведя: его прогулки по снежной пустыне, дневную рыбалку и плавание подо льдами. Всю необходимую технику для посещения виртуальной экскурсии мы предоставим. Просветительский центр "Белый Мишка" начнет работу в сентябре 2018 года, а экскурсии мы запустим ближе к концу года", - сказала Кужель и отметила, что в просветительском центре также можно будет увидеть коллекцию фотографий с изображениями белых медведей и даже рассмотреть поближе трехмерную модель одного из них.

Проект центра "Белый мишка" в Норильске является частью кампании по защите белого медведя, который проводит ПОРА и Экологический фонд Сибирского федерального университета.

"По оценкам ученых, в настоящее время на территории России проживает около 5-6 тыс. белых медведей. Однако уже к 2050 году их популяция может сократиться на 30%. Основную угрозу для животных представляет не снижающийся спрос на их шкуры. Если не предпринимать решительных шагов по их защите, в первую очередь, от браконьеров, то совсем скоро эти животные могут остаться лишь на страницах книг и в кино", - пояснила руководитель проекта "Белый мишка" Олеся Кужель.

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